Зокрема, західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору.

Міністерство оборони Естонії підготувало план перемоги України над російськими окупантами. Провідна теза полягає у тому, що західні партнери повинні не боятися допомагати Україні у війні.

Як повідомляє ERR, розроблений документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи Рамштайн. Фактично це своєрідний заклик, який демонструє, що за умови консолідації зусиль країн Заходу внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Зазначається, що сумарний ВВП усіх країн учасниць робочої групи становить 47 трильйонів євро. З них на допомогу Україні йде лише 0,2%. І це при тому, що ВВП країни-агресора Росії оцінюється лише у 2 трильйони євро.

Відео дня

За словами голови комісії Рійгікогу з держоборони Калева Стойческу, проблема в тому, що РФ вже перейшла на шлях військової економіки і витрачає половину своїх грошей на оборонні потреби.

"На Заході це не так, ще не прокинулися так би мовити", — пояснив він.

Крім того у документі вказується, що західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору. На прикладі Естонії видно, що на запуск заводу із виробництва боєприпасів знадобиться щонайменше два роки. Однак, за оцінкою експертів, за належного політичного бажання ці терміни можна істотно форсувати як в Естонії, так і в усій Європі.

Війна в Україні - якою може бути перемога

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, екс-командувач Європейським командуванням збройних сил США генерал Філіп Брідлав вважає, що Україна може перемогти, якщо Захід дасть ЗСУ все що потрібно.

Водночас Foreign Affair переконано, що Україна може перемогти у розв'язаній Росією війні за допомогою оборони. Це можливо, якщо Україні та її західним прихильникам вдасться переконати Путіна у тому, що у нього немає можливості реалізувати заплановане.

Російські окупанти мають програти, як німці та японці у Другій світовій війні, заявив президент французького Центру вивчення та дослідження політичних рішень Ніколя Тензер.

Вас також можуть зацікавити новини: