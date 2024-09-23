У такий спосіб російські та лаоські солдати могли заощаджувати боєприпаси, хоча й реальні постріли на кадрах теж було чути.

У Міноборони РФ опублікували відео з навчань "Ларос", на яких російські та лаоські військові бігали з криками "бу-бу-бу", імітуючи стрільбу.

Як повідомляє відомство, спільне тренування військових контингентів Росії та Лаосу відбулося в Приморському краї на полігоні "Сєргєєвскій". Під час цього тренування "було вивчено маршрути висування тактичних груп, особливості місцевості, а також відпрацьовано організацію зв'язку між підрозділами".

На дивні вигуки військових звернуло увагу "Агентство". Військові аналітики припускають, що в такий спосіб російські та лаоські солдати могли заощаджувати боєприпаси, хоча й реальні постріли на кадрах теж було чути.

"Як пояснив агентству військовий аналітик Кирило Михайлов, в умовах нестачі боєприпасів імітація пострілів голосом під час навчань можлива. Крім того, він зазначив, що на відео бійці, ймовірно, відпрацьовують тактичні прийоми, під час яких стріляти не обов'язково", – ідеться в повідомленні.

Військовий аналітик Ян Матвєєв теж вважає, що військові могли економити холості патрони. За його словами, навчання без стрільби теж відбуваються, однак під час них, як правило, військові просто бігають з автоматами.

Військові навчання РФ

У липні 2024 року в Росії проводили ядерні навчання з використанням мобільних пускових установок ядерних ракет "Ярс". Як заявляли в російському Міноборони, рухомі ґрунтові ракетні комплекси здійснювали інтенсивні маневрові дії, а ракетні частини і підрозділи розосереджувалися в лісовому масиві, щоб підвищити скритність агрегатів.

Раніше військово-морські сили Китаю і Росії почали спільні навчання у військовому порту на півдні Китаю.

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