Глава МЗС РФ заявив, що ультиматум чується в кожному з 10 пунктів.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров накинувся на пропозиції Зеленського "про мир" ще до того, як Україна офіційно представила їх РФ.

Як відомо, 25 лютого український лідер пообіцяв провести навесні перший саміт в рамках Формули миру України, за підсумками якого має бути розроблений план врегулювання війни. Документ, після доопрацювання, хочуть представити РФ, уточнював гарант України.

Лавров сьогодні прокоментував такий намір на спільній прес-конференції з прем'єром Ємену словами про ультиматум.

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"Від ультиматуму Зеленський ніколи не відмовлявся. Вся його формула з 10 пунктів була і залишається очевидним ультиматумом", - цитують пропагандистські росЗМІ.

Чиновник звинуватив Київ у тому, що останній, за порадою Європи, намагається залучити до обговорення "цього папірця" якомога більше країн. Сам саміт Лавров назвав "посиденьками" навколо київської "Формули миру", мета якого - зробити "сімейні фото".

Перший саміт Формули миру - Україна допускає участь РФ

25 лютого голова Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що на майбутньому саміті щодо формули миру у Швеції може бути присутньою і Росія. Він уточнив, що в цілому Київ має намір покликати на зустріч понад 160 країн і представити їм свої 10 пунктів про завершення війни в Україні.

Можливі дві зустрічі: після узгодження плану з партнерами, Україні може особисто представити РФ документ, зазначав він.

"На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо представників Російської Федерації", - сказав Єрмак.

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