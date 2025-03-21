Макрон запропонував альтернативу європейським військам в Україні, - The Telegraph

Французький лідер розглядає ймовірність створення місії під егідою ООН.

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує створення місії під егідою ООН, яка могла б запобігти новому нападу Росії на Україну в разі досягнення мирної угоди, пише The Telegraph.

Макрон вивчає різні сценарії, які могли б замінити відправку європейського військового контингенту в Україну. До розроблення цього плану залучений також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За даними видання, французький лідер розглядає можливість створення миротворчої місії під керівництвом ООН, метою якої стане захист майбутніх мирних домовленостей. Макрон і Стармер ініціюють формування "коаліції охочих" серед країн НАТО та ЄС, щоб створити миротворчі сили за підтримки гарантій безпеки з боку США.

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Макрон порушив питання про можливу миротворчу місію ООН під час саміту Європейської ради за участю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Це відбувається на тлі того, що британський прем'єр наголошує не на прямій участі європейських військ в Україні, а на посиленні повітряної та морської підтримки для забезпечення безпеки країни.

Ініціативи Макрона щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон намагається залучити міжнародну громадськість до підтримки України. Однак ця ініціатива ставить його на шлях протистояння з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США сприймає припинення вогню як спосіб відновити співпрацю з Росією. Своєю чергою, Володимир Путін у розмові з Трампом зажадав повністю припинити постачання зброї в Україну, що змусить Макрона фактично відмовитися від зусиль з мобілізації підтримки Києва.

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