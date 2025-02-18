Найбільша партія в нижній палаті голосувала проти.

Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила резолюцію щодо можливої відправки миротворців в Україну. Уряд просять зайняти конструктивну позицію щодо розгортання "післявоєнних миротворчих сил" на українській території.

Про це повідомляє NOS. У схваленій резолюції сказано, що в парламенті Нідерландів бачать активну роль країни в забезпеченні стабільності, якщо між Україною та Росією буде встановлено перемир’я. З огляду на заяву міністра оборони США про те, що США і НАТО не бачать своєї ролі в такій місії, в документі сказано, що участь Нідерландів не обов’язково має бути під егідою Альянсу.

Підтримали відповідну резолюцію більшість представників нижньої палати голландського парламенту. Водночас найбільша партія в нижній палаті голосувала проти.

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Партія GroenLinks-PvdA теж підтримала резолюцію. Але представниця політичної сили заявила, що поки зарано обговорювати відправку військ в Україну.

Відправка миротворців в Україну

На Заході почали активно обговорювати питання можливого розгортання миротворців в Україні після завершення бойових дій. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сильно просунулася у питанні розміщення іноземного контингенту.

Так, не виключає відправку своїх військових в Україну у складі післявоєнного миротворчого контингенту Швеція. Крім того, на такий крок готові піти у Великій Британії. Таку позицію озвучив премʼєр-міністр Кір Стармер.

WP із посиланням на джерела повідомляє, що Європа може відправити до України сили "запевнення" або "стримування" у складі кількох бригад. Йдеться про орієнтовну кількість від 25 000 до 30 000 військовослужбовців.

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