У КНР заявили, що її позиція щодо "української кризи" завжди була "справедливою".

У західній пресі з'явилися повідомлення про те, що США розглядають можливість присутності в Україні миротворців із неєвропейських країн, зокрема Китаю та Бразилії.

У Пекіні ж заявили, що не будуть коментувати гіпотетичні питання. Як пише таблоїд Global Times, офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун зробив відповідну заяву, відповідаючи на запити ЗМІ.

"Ми не коментуємо гіпотетичні питання", – сказав офіційний представник МЗС Китаю.

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Го Цзякун також заявив, що позиція Пекіна щодо "української кризи" завжди була "справедливою, що неодноразово підтверджувалося".

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Міністерство закордонних справ КНР заявляло, що Китай та Бразилія виступають за політичне рішення російсько-української війни. Зокрема, у рамках конференції з безпеки у Мюнхені двосторонню зустріч провели міністр закордонних справ Китаю Ван І та головний спеціальний радник президента Бразилії Селсо Аморім.

Китайське МЗС наголосило, що обидві сторони повністю підтримали роботу групи "Друзі світу" і продовжуватимуть відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення української кризи. Також заявлялося, що Китай та Бразилія на тлі "змін та потрясінь" у світі зберегли стратегічну спрямованість і працюють разом, "щоб зробити позитивний внесок у просування глобального світу, стабільності та розвитку".

Зазначимо, що офіційно Китай не займав сторону РФ чи України. Проте китайські компанії активно допомагають Росії у виробництві зброї, постачаючи деталі подвійного призначення.

До того ж, Китай став єдиним постачальником до РФ галію та германію, а також – одним з лідерів у постачанні стибію, хімічних елементів, необхідних для виробництва зброї, зокрема ядерної.

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