Правозахисна організація заявила про неприпустимість застосування спецзасобів проти демонстрантів. Керівництво МВС має захистити право на свободу зібрань, підкреслюється в заяві.

Правозахисна організація Amnesty International заявила про неприпустимість застосування сили проти учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії, який наразі перебуває у СІЗО.

Про це йдеться у заяві організації.

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Правозахисники звернулися до Міністерства внутрішніх справ із вимогою гарантувати росіянам право на свободу зібрань — це прописано в Конституції РФ.

В Amnesty International наголошують, що співробітники МВС і Росгвардії повинні гарантувати, що не допустять незаконного застосування сили щодо учасників акції. Також в організації закликали керівництво силових відомств «припинити залучати своїх співробітників для «превентивних» затримань, довільних обшуків та інших видів тиску і залякування щодо громадських активістів».

Мітинги в Росії на підтримку Навального

Нагадаємо, що 23 січня на акціях протесту проти арешту російського опозиціонера Олексія Навального в Росії вже затримали понад 1000 людей.

Олексія Навального затримали 17 січня одразу після того, як він повернувся з Німеччини. На наступний день, 18 січня, його заарештували за справою «Ів Роше» на 30 діб.

29 січня суд має вирішити, чи варто замінити Навальному умовне покарання на реальне. На цьому наполягає Федеральна служба виконання покарань, яка стверджує, що Навальний «впродовж 2020 року систематично і неодноразово порушував умови випробувального терміну». У цей час Навальний лікувався від отруєння «Новачком» у Берліні. У справі «Ів Роше» Олексія Навального та його брата Олега звинуватили в шахрайстві.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за шахрайство в особливо великих розмірах проти Навального. Йому загрожує до 10 років в’язниці. Сам політик заявляє, що повернувся до Москви, оскільки не боїться затримання, а всі справи проти нього є сфабрикованими.

Раніше The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei Pais у спільному журналістському розслідуванні заявили, що до отруєння Олексія Навального отрутою «Новічок» могли бути причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки, які стежили за ним кілька років.

20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак вимушено сів в Омську, а за два дні політика відправили в Німеччину. В його організмі виявили сліди нервово-паралітичної речовини «Новічок».

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Автор: УНІАН