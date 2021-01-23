Правозахисна організація Amnesty International заявила про неприпустимість застосування сили проти учасників акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії, який наразі перебуває у СІЗО.
Про це йдеться у заяві організації.
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Правозахисники звернулися до Міністерства внутрішніх справ із вимогою гарантувати росіянам право на свободу зібрань — це прописано в Конституції РФ.
В Amnesty International наголошують, що співробітники МВС і Росгвардії повинні гарантувати, що не допустять незаконного застосування сили щодо учасників акції. Також в організації закликали керівництво силових відомств «припинити залучати своїх співробітників для «превентивних» затримань, довільних обшуків та інших видів тиску і залякування щодо громадських активістів».
Мітинги в Росії на підтримку Навального
- Нагадаємо, що 23 січня на акціях протесту проти арешту російського опозиціонера Олексія Навального в Росії вже затримали понад 1000 людей.
- Олексія Навального затримали 17 січня одразу після того, як він повернувся з Німеччини. На наступний день, 18 січня, його заарештували за справою «Ів Роше» на 30 діб.
- 29 січня суд має вирішити, чи варто замінити Навальному умовне покарання на реальне. На цьому наполягає Федеральна служба виконання покарань, яка стверджує, що Навальний «впродовж 2020 року систематично і неодноразово порушував умови випробувального терміну». У цей час Навальний лікувався від отруєння «Новачком» у Берліні. У справі «Ів Роше» Олексія Навального та його брата Олега звинуватили в шахрайстві.
- Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за шахрайство в особливо великих розмірах проти Навального. Йому загрожує до 10 років в’язниці. Сам політик заявляє, що повернувся до Москви, оскільки не боїться затримання, а всі справи проти нього є сфабрикованими.
- Раніше The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei Pais у спільному журналістському розслідуванні заявили, що до отруєння Олексія Навального отрутою «Новічок» могли бути причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки, які стежили за ним кілька років.
- 20 серпня Олексію Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак вимушено сів в Омську, а за два дні політика відправили в Німеччину. В його організмі виявили сліди нервово-паралітичної речовини «Новічок».
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