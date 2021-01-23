Поліцейські зачистили територію біля пам'ятника на Пушкінській площі, затримання тривають.

На Пушкінській площі в Москві почалися жорсткі зіткнення співробітників правоохоронних органів з учасниками протесту, які вийшли підтримати заарештованого опозиційного лідера Олексія Навального.

Про це повідомляє ряд російських Telegram-каналів.

За наявними даними, учасники акції кидають в поліцію яйця і пластикові пляшки і сніг.

Як передає "МБХ медіа", поліцейські зачистили територію біля пам'ятника на Пушкінській площі, затримання тривають.

В результаті зіткнень є поранені.

Протести в Росії на підтримку Навального

На 23 січня соратники опозиціонера анонсували мітинги "Свободу Навальному!" у 93 містах Росії.

У Москві та інших містах правоохоронці силою затримують людей, присутніх на акціях протесту.

На акції в Москві затримали дружину Навального Юлію

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Автор: Денис Прядко