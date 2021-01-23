Учасники акції закидали поліцію яйцями і пляшками / скріншот з відео

На Пушкінській площі в Москві почалися жорсткі зіткнення співробітників правоохоронних органів з учасниками протесту, які вийшли підтримати заарештованого опозиційного лідера Олексія Навального.

Про це повідомляє ряд російських Telegram-каналів.

За наявними даними, учасники акції кидають в поліцію яйця і пластикові пляшки і сніг.

Як передає "МБХ медіа", поліцейські зачистили територію біля пам'ятника на Пушкінській площі, затримання тривають.

В результаті зіткнень є поранені.

фото: Протести у світі / Telegram

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Протести в Росії на підтримку Навального

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Автор: Денис Прядко