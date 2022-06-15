Свідки повідомили в правозахисну організацію, що чеченські силовики вимагають хабарі у розмірі від 450 000 рублів за відкуп, щоб не їхати на війну.

Мешканців Чечні шантажують викраденням рідних, катуваннями та іншими методами тиску, якщо ті відмовляться їхати воювати в Україну.

Про це повідомляє The Insider.

Опозиційний чеченський блогер Хасан Халітов розповів журналістам, що місцеві силовики викрали його брата і відправили на війну. У керівництві чеченської правозахисної організації Вайфонд повідомили, що такі звернення до них регулярні.

"Нам навіть складно порахувати точну кількість тих, хто звернувся. Багато хто настільки заляканий, що, тільки-но отримавши відповідь, стирають листування і видаляють свій акаунт. Пройшовши через приниження та тортури, люди дуже залякані. Інші пишуть із секретного чату в Telegram, де повідомлення видаляються", - пояснили правозахисники.

Людей відверто шантажують: або їдете в Україну воювати, або сядете в тюрму за вигаданими причинами. Потенційного "призовника-добровольця" також залякують тортурами для їхніх близьких людей.

Свідки повідомили в правозахисну організацію, що чеченські силовики вимагають хабарі у розмірі від 450 000 рублів за відкуп, щоб не їхати на війну.

Більшість, щоб уникнути катувань, все ж таки їдуть на фронт, але також бувають і наступні ситуації:

"Страшно, коли посягають на честь чоловіка чи його дружини, сестри, дочки. Силовики приходять у будинок, починають чіплятися до жінки, роздягати її. Для нашого менталітету це найжахливіше. Краще померти, ніж бути таким приниженим. Після цього тебе і чоловіком не вважатимуть. А для кадировців це звичайна практика", - підкреслили в організації.

За даними ГУР, у вторгненні в Україну брало участь близько 2500 бойовиків з Чечні. Приблизно 100 з них були вбиті, 300 – поранені, понад 60 – втекли з України, кинувши зброю і амуніцію.

Нагадаємо, що влада Чечні призупинила набір кадирівців, у яких раніше були проблеми з законом.

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