Окремо чеченський глава згадав про моральні якості Путіна.

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що має повне право балотуватися в президенти, "як будь-який громадянин Росії", цитує РИА Новости.

Разом з тим Кадиров додав, що ніколи цього робити не стане.

"Я громадянин Росії, я маю право (балотуватися у президенти). Іншим можна, чеченцям не можна, чи що? Можна. Але я ніколи не буду цього робити... Тим більше державою, якою керувала мудра, далекоглядна, сильна людина, талановита, чесна порядна... після такого керувати, керувати країною практично неможливо", - сказав Кадиров.

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У своєму Telegram Кадиров уточнив, що його заяви також стосувалися мобілізації - мовляв, Чечня "перевиконала план на понад 200% шляхом добровольців".

Окремо чеченський глава згадав про моральні якості Путіна.

"Поділився також своїм ставленням до президента Росії Володимира Путіна, розповів про його високі моральні якості, які викликають у мене непідробне захоплення. Ми отримуємо від нього всю необхідну допомогу і розуміння, що спонукає народ міцно згуртуватися навколо глави держави для благополуччя нашої країни", - заявив Кадиров.

Роль Кадирова в російській політиці

Рамзан Кадиров вже здавна вважається "людиною Путіна", постійно виконуючи його накази і переслідуючи критиків російського президента.

Також Кадиров з натхненням прийняв вторгнення в Україну, а його найманцям дали "особливе завдання" - вбити Зеленського.

Разом з тим, за спостереженням Інституту вивчення війни, Кадиров створює паралельні "вагнерівцям" вербувальні центри у Чечні, що пояснюється спробою послабити вплив на Кремль іншого "папуги" Путіна - Євгенія Пригожина.

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