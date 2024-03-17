Вже розглянуто сотні правок до проекту закону щодо мобілізаційних заходів, зазначив нардеп.

Законопроект про мобілізацію зараз у центрі уваги - у Верховній Раді профільний комітет розглядає правки до документа, вже пройдено близько 700.

Роботу над проектом закону гальмує те, що деякі з народних обранців приходять на засідання комітету й намагаються "протягти" у документ "абсолютно популістичні правки", розповів заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

"Зараз комітет розглядає правки, ми пройшли близько 700 правок… за декілька днів минулого тижня. З понеділка ми починаємо знову йти по всіх правках до 4 300. Дуже плодовитими виявилися наші колеги деякі, які понатикували правок. І річ у тім, що також приходять деякі з них на комітет і намагаються, чесно кажучи, це моя особиста оцінка, абсолютно популістичні правки протягати в цей закон. І це, на жаль, загальмовує роботу над законом", - заявив нардеп.

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Політик сподівається, що упродовж наступного тижня під час засідання комітету вдасться розглянути всі 4 300 правок, і потім законопроект направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні. За його словами, з правками у комітеті можуть впоратися за два тижні.

Триває мобілізація в Україні - що треба знати про новий законопроект

Уряд ще наприкінці січня передав до парламенту оновлений законопроект про мобілізацію. Рада вже підтримала проект закону у першому читання. Потім до документа подали більш як 4 тисячі правок.

Українські парламентарі також придумали, як залучити до війська ув'язнених - у ВР зареєстрували проект закону, в якому прописано умовно-дострокового звільнення з-під варти для проходження військової служби під час особливого періоду за умови підписання відповідного контракту.

Український воїн, командир відділення Дмитро Гапчинський говорив, що необхідно воювати проти росіян, оскільки, якщо покинути свою Батьківщину, то є загроза втрати державності.

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