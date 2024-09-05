Правителя РФ не затримали, у той час коли Монголія як член Міжнародного кримінального суду мала обов’язок заарештувати Путіна.

Після того, як правитель Росії Володимир Путін уник арешту в Монголії, Кремль каже, що ніхто не може стримати Росію. Про це пише CNBS.

Зазначається, що у середу з боку Кремля був "більш ніж легкий запах самовдоволення" після того, як поїздка Путіна до Монголії на початку тижня пройшла без проблем - незважаючи на те, що "на візиті висів ордер на арешт Міжнародного кримінального суду".

"Путіна зустріли на червоній доріжці, він зустрівся зі своїм монгольським колегою та обговорив торгові зв’язки та двосторонні відносини з країною, яка, як він знає, потребує її інвестицій і не протистоїть її вторгненню в Україну", - йдеться у статті. Відео дня

Видання підкреслює, що реальним бонусом для РФ стало те, що її лідера при цьому не затримали, у той час коли Монголія як член Міжнародного кримінального суду (МКС) мала обов’язок заарештувати Путіна. Після цього Кремль заявив, що такі установи, як МКС, не можуть обмежити Росії у її стосунках зі "світовою більшістю".

"Вся ця історія з МКС не може і не буде обмеженням у розвитку відносин Росії з державами-партнерами, які зацікавлені в розвитку двосторонніх відносин і міжнародних контактах. Глобальна більшість має набагато ширше бачення перспектив міжнародного співробітництва, ніж мигалки МКС", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

У свою чергу Макс Гесс, співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що ця поїздка була радше символічним успіхом для Росії, ніж стратегічним чи тактичним, однак досі немає офіційного оголошення про великі економічні проекти, які впливають на Монголію, такі як Газопровід "Сила Сибіру 2".

"Візит Володимира Путіна до Монголії є ключовим кроком у спробах Путіна кинути виклик міжнародному порядку", - зазначив експерт.

Візит Путіна до Монголії

У Монголії пояснили рішення не арештовувати Путіна під час його візиту до країни 2-3 вересня. Зокрема, речник монгольського уряду заявив, що Монголія опинилась в енергетичній залежності, що ускладнює можливість ув'язнення Путіна за ордером МКС за військові злочини в Україні.

Також УНІАН повідомляв, що під час візиту Путіна до Монголії активісти розгорнули прапор України. Також вони тримали плакат із написом "Геть звідси військового злочинця Путіна".

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