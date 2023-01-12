Формально залишаючись союзниками, Москва і Єреван обмінюються звинуваченнями на адресу один одного.

Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Вірменію у зриві мирних переговорів щодо врегулювання Карабахського конфлікту. Відповідний коментар з'явився на сайті російського МЗС.

За словами Захарової, 23 грудня 2022 року в Москві мала відбутися зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану, присвячена обговоренню мирного договору. Спікер підкреслила, що згоду на зустріч дали президенти обох країн.

"Але саме вірменське керівництво в останній момент скасувало приїзд Міністра закордонних справ Вірменії а.с. Мірзояна. Це завадило обговорити не тільки мирний договір, а й інші нагальні питання вірмено-азербайджанської нормалізації, включаючи ситуацію навколо Лачинського коридору", – заявила Захарова.

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Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Наприкінці 1980-х років між вірменами та азербайджанцями спалахнув збройний конфлікт за контроль над територією Нагірно-Карабаської автономної області. Після розпаду СРСР конфлікт вилився в повномасштабну війну, за підсумками якої Вірменія встановила фактичний контроль над регіоном. Міжнародне співтовариство, в тому числі Україна, вважає Нагірний Карабах частиною Азербайджану.

У вересні 2020 року між Вірменією та Азербайджаном спалахнула нова війна за контроль над Карабахом, яка тривала кілька тижнів і закінчилася тимчасовим перемир'ям. Домовленість передбачали перехід під контроль Азербайджану частини територій, раніше окупованих вірменськими силами. Контролювати дотримання умов перемир'я повинні були "російські миротворці".

У 2022 році в карабахському регіоні відбулося кілька ескалацій бойових дій, в результаті яких і Вірменія, і Азербайджан звинуватили Росію в невиконанні своїх "миротворчих" зобов'язань.

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