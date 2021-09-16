Світова спільнота має вжити екстрених заходів, щоб запобігти вірогідній гуманітарній кризі в Афганістані.
Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив представник МВФ Джеррі Райс. За його словами, Фонд стурбований економічною ситуацією в країні, яка місяць тому перейшла під контроль Талібану.
Як зазначив Рейс, МВФ поки не може надавати Афганістану пряму допомогу, до появи у світовій спільноті "прозорості щодо визнання уряду".
Після приходу Талібану до влади МВФ і Світовий банк призупинили свою діяльність в Афганістані. Крім того, США заблокували доступ до більшої частини іноземних резервів Афганістану. Тепер Кабул відчуває гостру нестачу іноземної валюти.
Влада Талібану в Афганістані
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня увійшли в Кабул і оголосили, що взяли під контроль всю країну.
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Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.
Таліби спочатку закликали суспільство до порядку, посадовцям порекомендували повертатися на робочі місця. Однак незабаром в країні почалися жорстокі розправи над силовиками і громадянами, які працювали з попередньою владою, а також над журналістами і перекладачами.
Зараз країна відчуває гостру фінансову кризу, Кабул стикається з нестачею доларів на тлі заморозки афганських рахунків із коштами від МВФ і Світового банку.
12 вересня повідомлялося, що Талібан вирішив проводити всі розрахунки в торгових операціях Афганістану в національній валюті - афгані.