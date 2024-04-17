Створення Концепції зовнішньої політики і секретного доповнення до неї відбулося після звернення до російських учених із пропозицією про розробку політики.

Міністерство закордонних справ Росії розробляє плани з ослаблення західних супротивників, включно зі США, і використовує війну в Україні для формування глобального порядку, вільного від американського домінування, йдеться в секретному документі МЗС РФ.

У засекреченому доповненні до офіційної - і публічної - "Концепції зовнішньої політики Російської Федерації" міністерство закликає до проведення "наступальної інформаційної кампанії" та інших заходів, що охоплюють "воєнно-політичну, торговельно-економічну та інформаційно-психологічну сфери", проти "коаліції недружніх країн" на чолі зі США.

"Нам необхідно продовжувати коригувати наш підхід до відносин із недружніми державами... Важливо створити механізм пошуку вразливих місць у їхній зовнішній і внутрішній політиці з метою вироблення практичних кроків із послаблення супротивників Росії", - ідеться в документі 2023 року, який було надано The Washington Post однією з європейських спецслужб.

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Цей документ уперше офіційно підтверджує і кодифікує те, що, на думку багатьох представників московської еліти, перетворилося на гібридну війну проти Заходу.

У секретному доповненні, датованому 11 квітня 2023 року, використовуються набагато жорсткіші й різкіші формулювання, ніж у відкритій концепції про зовнішню політику, і стверджується, що США очолюють коаліцію "недружніх країн", націлену на ослаблення Росії, оскільки Москва "становить загрозу для глобальної гегемонії Заходу".

У документі йдеться, що результат війни в Україні "значною мірою визначить обриси майбутнього світового порядку". Це явна вказівка на те, що Москва вважає результат російсько-української війни нерозривно пов'язаним зі своєю здатністю - і здатністю інших авторитарних держав - нав'язувати свою волю всьому світу.

Концепція зовнішньої політики Російської Федерації, опублікована 31 березня 2023 року і схвалена президентом Росії Володимиром Путіним, використовує м'які дипломатичні формулювання, закликаючи до "демократизації міжнародних відносин", "суверенної рівності" і зміцнення позицій Росії на світовій арені. Хоча концепція також звинувачує США та "їхніх сателітів" у використанні українського конфлікту для ескалації "багаторічної антиросійської політики", у ній також говориться, що "Росія не вважає себе ворогом Заходу... і не має стосовно нього жодних поганих намірів".

Росія сподівається, що Захід "усвідомить безперспективність своєї конфронтаційної політики і гегемоністських амбіцій і прийме складні реалії багатополярного світу", йдеться у відкритому документі.

У заяві МЗС Росії йдеться про те, що він не коментує "наявність або відсутність внутрішніх документів міністерства" і хід роботи над ними.

"Ми можемо підтвердити, як уже неодноразово заявляли на різних рівнях, що налаштовані на рішучу протидію агресивним крокам колективного Заходу в рамках розв'язаної проти Росії гібридної війни", - додали в міністерстві.

Створення Концепції зовнішньої політики і секретного доповнення до неї відбулося після звернення до російських учених із пропозицією про розробку політики. В одній із пропозицій, що надійшла в лютому 2023 року в МЗС від заступника керівника московського Інституту Співдружності незалежних держав, який підтримує тісні зв'язки з російським апаратом безпеки, варіанти дій Росії були викладені ще більш прямолінійно.

В інших пунктах політичної пропозиції, яку також було надано The Post, Москві пропонується розпалити конфлікт між США і Китаєм через Тайвань, щоб зблизити Росію і Китай, а також "загострити ситуацію на Близькому Сході навколо Ізраїлю, Ірану і Сирії, щоб відвернути США проблемами цього регіону".

Західні чиновники попереджають, що Росія в останні два роки посилює пропагандистські кампанії та кампанії впливу, прагнучи підірвати підтримку України. У рамках цього вона прагне створити новий глобальний розкол, причому російські пропагандистські зусилля проти Заходу знаходять відгук у багатьох країнах Близького Сходу, Африки, Латинської Америки та Азії.

Втручання РФ у політику США

У 2019 році спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року, довівши сам факт того, що Москва намагалася впливати на вибори. Але слідчим не вдалося знайти доказів того, що Трамп або його помічники вступили в змову з Росією, щоб перемогти на виборах.

Водночас помічники Трампа намагалися просувати ідею про те, що це Україна втручалася в українські вибори 2016 року, а зовсім не Росія.

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