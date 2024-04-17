ЗСУ не можуть використовувати HIMARS для ураження тих самих цілей, які вони могли уразити раніше.

Україні не вистачає боєприпасів в Україні. Відтак, її солдати не можуть вражати цілі, які їм потрібні, навіть найефективнішою зброєю.

Як йдеться у матеріалі Business Insider, про це заявив ветеран США Джонатан Покетт, який зараз воює в Україні. Тепер ЗСУ не можуть використовувати HIMARS для ураження тих самих цілей, які вони могли уразити раніше.

Він сказав, що його підрозділ мав хорошу підтримку від HIMARS, але її ефективність була знижена, бо ракети закінчуються.

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Покетт - снайпер із роти, що входить до складу 59-ї української мотобригади. До неї входять бійці-іноземці, які воюють за Україну. Хоча технічно це розвідувальний підрозділ, він також виконує передові штурмові операції та оборону.

Американський боєць вивчав супутникові зображення, "шукаючи цілі, шукаючи батареї, артилерійські батареї, які потрібно було уразити, шукаючи колони, можливі пункти постачання росіян". Він передавав координати оператору HIMARS, який потім розпочинав військовий процес верифікації, щоб підтвердити ціль і визначити, чи варто вона ураження. Наступним кроком була власне атака.

Постачання ракет почало виснажуватися в жовтні, коли Росія почала новий наступ на Донбасі, а республіканці загальмували допомогу США. Минулого місяця Конгрес схвалив 300 мільйонів доларів для України, які включають ракети HIMARS. Але виділені гроші вже витрачено.

Не вистачає ракет

Оскільки ситуація із постачанням на фронті погіршувалася, Покетту часто казали, що "наразі ми не дуже зацікавлені в таких цілях", коли він представляв потенційні варіанти удару. Ця зміна сталася тому, що "у нас закінчуються ракети".

Підрозділ все більш ретельно обирати цілі для атак. Наприклад, припинили спроби ударів по російських полігонах, де скупчуються окупанти. Однією ракетом можна було знищити 30 окупантів.

Росіяни часто відповідали на це ракетними ударами по мирних містах. Цей ризик був би прийнятним для України, якби вона мала більше ракет.

Українські чиновники кажуть, що Україні потрібно більше ракет. Інститут Гудзона, аналітичний центр США, цього місяця заявив, що Україна стикається з "гострою нестачею".

Серйозний дефіцит

Україні критично бракує поставок, зокрема боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони. Покетт сказав, що американські законодавці "певною мірою відповідальні за нашу нездатність тримати оборону".

Покетт сказав, що критична нестача боєприпасів перешкоджає операціям. Раніше ЗСУ використовували будь-яку можливість знищити цілі. Але українцям довелося змінити своє мислення. Раніше артилерія та міномети могли б відкрити вогонь по малій групі окупантів. Зараз для усунення загрози відправляють піхоту.

Покетт заявив, що українські солдати настільки "відчайдушно потребують" боєприпасів, що просять у нього гранати та кулі кожного разу, коли він змінюється з позицій. Проблема із західною допомогою полягає в тому, що вона надходить "ласими шматочками", з тривалими дебатами, що дуже ускладнює планування для України.

"Багато експертів і західних офіційних осіб заявляли, що ситуація для України є жахливою і що вона може програти війну Росії, якщо не отримає достатньої підтримки", - пише видання.

Генерал Крістофер Каволі, голова командування США в Європі та Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, попередив цього тижня, що Росія може швидко виграти війну, якщо Україна не отримає більше допомоги.

Покетт закликав США продовжувати свою підтримку, заявивши, що дії Республіканської партії похитнули його давню лояльність до партії. Він стверджував, що Україна більш ніж продемонструвала, що за достатньої підтримки може дати відсіч росіянам. Все, що потрібно, це обіцяна непохитна підтримка.

"Скільки їм ще потрібно доводити? Не зв'язуйте їм одну руку за спиною. Підтримайте Україну, допоможіть нам виграти цю війну", - сказав Покетт.

Допомога Україні від США - деталі

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав конгресменів терміново ухвалити допомогу Києву.

Як ідеться в заяві, яку опублікували голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс, це потрібно зробити до кінця цього тижня.

За оцінкою ISW, постійні затримки допомоги від США обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції. Це надає окупаційній армії гнучкість у проведенні наступальних операцій.

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