У Братиславі вважають, що українські політики втручаються у внутрішні справи Словаччини.

На тлі загострення дипломатичної сварки між Україною та Словаччиною, словацьке МЗС висловило протест українському послу у Братиславі. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки викликало Посла України в Словаччині Мирослава Кастрана, якому висловило рішучий протест проти заяв української сторони, які ми розцінюємо як втручання у внутрішні справи Словацької Республіки", – йдеться у заяві.

Словацьке видання Dennik N пише, що безпосереднім приводом для такої реакції стала вчорашня заява МЗС України, в якій Фіцо порадили не шукати ворогів Словаччини в Україні і "подивитися у дзеркало". Також українські дипломати тоді заявили, що "Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою".

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Українсько-словацький дипломатичний конфлікт

Як писав УНІАН, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського ворогом його держави. Усе через те, що Україна не хоче транспортувати російський газ. Саме на цю заяву в українському МЗС і дали Фіцо пораду пошукати ворогів Словаччини у дзеркалі.

Кількома днями раніше Фіцо розкритикував Зеленського, звинувативши його у підтримці народних антиурядових протестів, які охопили Словаччину. Усе через те, що український президент написав у Твітері короткий пост: "Братислава - це не Москва. Словаччина - це Європа" і репостнув фото з протестів у словацькій столиці. Через це Фіцо звинуватив Зеленського у "неадекватному втручанні у внутрішні справи Словацької Республіки".

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