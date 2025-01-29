Президент нагадав словацькому прем'єру, що за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо заблокувати допомогу від ЄС, якщо Київ не відновить транзит російського газу. Зокрема, він нагадав про рішення президента США Дональда Трампа щодо експорту зрідженого газу до Європи.

"Кілька днів тому президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG, зокрема в Європу. Це те, що потрібно для безпеки й стабільності – більше енергоресурсів від партнерів для Європи", – написав президент у соцмережі Х.

Як наголосив Зеленський, за американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити ще й незалежністю і суверенітетом. Він додав, що багато хто в Європі через це вже пройшов та "обрав збереження своєї незалежності й суверенітету":

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"Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи".

Погрози Фіцо через зупинку транзиту газу

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо, відомий своєю проросійською позицією, після рішення України щодо припинення транзиту газу з РФ заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО і матиме проблеми зі вступом до Європейського Союзу.

Крім того, Фіцо назвав Зеленського ворогом своєї держави. Він вимагає, щоб Київ продовжив транзит російського газу своєю територією – і планує обговорити це з Європейською комісією 30 січня.

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