У МЗС зазначили, що українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин.

Міністерство закордонних справ України оголосило демарш Монголії у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна.

"12 вересня МЗС України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони", - заявили в МЗС.

У заяві зазначається, що до монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни.

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"Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах", - сказано в ноті.

У МЗС зазначили, що українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав.

Візит Путіна в Монголію - деталі

У Монголії пояснили рішення не арештовувати Путіна під час його візиту до країни 2-3 вересня. Зокрема, речник монгольського уряду заявив, що Монголія опинилась в енергетичній залежності, що ускладнює можливість ув'язнення Путіна за ордером МКС за військові злочини в Україні.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що Монголії доведеться пояснити Гаазі, чому вона не арештувала Путіна під час його візиту до країни.

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