Сторони звинувачують одна одну у провокаціях та порушеннях перемир'я.

На кордоні Вірменії та Азербайджану вночі 28 липня сталися нові сутички. Загинули щонайменше троє військових - з вірменського боку, з обох боків повідомляється про поранених.

У Міноборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану атакували вірменські позиції, щоб поліпшити таким чином свої позиції, створивши сприятливі умови для просування. Станом на 8:30 за місцевим часом (7:30 за Києвом) відомство повідомило про трьох загиблих військових і двох поранених.

Станом на 9:20 (8:20 за Києвом) там стверджували, що відкинули азербайджанські підрозділи на вихідні позиції, після чого перестрілка продовжилася. А згодом повідомили про досягнуті домовленості щодо відновлення режиму припинення вогню на лінії зіткнення вірменських та азербайджанських військ на північно-східному напрямку за посередництвом російських миротворчих сил.

"Під час бойових дій, розпочатих в результаті азербайджанської провокації, обидві сторони застосовували вогнепальну зброю та міномети. До того ж Збройні сили Вірменії відкривали вогонь з гранатомета у відповідь на використання гранатометів з ворожого боку. Лінія зіткнення не змінюється, ситуація на кордоні контролюється підрозділами Збройних сил Республіки Вірменія", - заявили у вірменському Міноборони.

У Міноборони Азербайджану, своєю чергою, повідомляли, що атаку почали збройні сили Вірменії, які "з бойових позицій, розташованих на різних напрямках на території Басаркечарського району, зі стрілецької зброї та гранатометів в черговий раз піддали інтенсивному обстрілу позиції Азербайджанської Армії на території Кельбаджарського району".

Поранення отримали двоє азербайджанських військових. Усю відповідальність за ескалацію напруженості вздовж кордону Азербайджан поклав на Вірменію.

Міноборони Азербайджану також заявило, що підтримало ініціативу російської сторони у зв'язку з оголошенням перемир'я на вірмено-азербайджанському державному кордоні з 10:00 за бакинським часом (9:00 за Києвом). Однак, попри це, вірменська сторона нібито "продовжила нагнітати обстановку і піддавати обстрілу азербайджанські позиції, додатково застосовуючи танки та 120-міліметрові міномети".

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

23 липня Єреван і Баку заявили про перестрілку на кордоні, внаслідок якої отримали поранення троє вірменських військових і загинув один військовий Азербайджану. Сторони звинуватили одне одного у провокації та заперечували, що першими відкривали вогонь.

Читайте такожВірменія попросила Путіна про військову допомогу через ситуацію з АзербайджаномПеред цим останній виток загострення між Вірменією та Азербайджаном стався у другій половині травня. За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, військові Азербайджану 12 травня здійснили "диверсійне просування" - перетнули кордон у районі озера Севлич і заглибилися територією країни на 3,5 км.

Міністерство закордонних справ Азербайджану стверджувало, що армія займала позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року - раніше вони нібито були недоступні через погодні умови.

Восени минулого року в регіоні розгорівся збройний конфлікт. Великомасштабні бойові дії велися між збройними силами Азербайджану з одного боку і збройними формуваннями Нагірно-Карабаської Республіки та Вірменії з іншого. Конфлікт став найтривалішим і найбільш кровопролитним у регіоні за період після завершення Карабаської війни у 1994 році.

10 листопада 2020 року було опубліковано спільну заяву президента Азербайджану, прем'єр-міністра Вірменії та президента Росії про повне припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Угода про мир передбачала введення російських миротворців, виведення вірменських сил з прилеглих до Нагірного Карабаху районів і залишення під контролем Азербайджану частини території Нагірного Карабаху.

В результаті боїв під контроль Азербайджанських сил перейшли п'ять міст, чотири селища, 286 сіл і весь азербайджано-іранський кордон. На північній ділянці азербайджанська армія взяла під свій контроль низку стратегічних висот і населених пунктів. На півдні - територію, прилеглу до кордону з Іраном, а також місто Шушу.

Автор: Катерина Комолова