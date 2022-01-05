В Алмати силовики йшли поруч з протестувальниками, без бійок і агресії.

На протестах в Казахстані поліція вже почала відмовлятися затримувати мешканців країни, які вийшли на вулиці міст через підвищення цін на газ і корупцію. В Актобе на мітингу почали скандувати про те, що правоохоронці залишаються на боці народу.

А в Алмати, як повідомляється в Telegram-каналі "NEXTA.Live", поліція йшла до центру міста разом з народом і не перешкоджала протесту.

Поліцейські в Актобе відмовилися затримувати протестувальників, люди навіть хотіли підійти до правоохоронців з обіймами. Але активісти мітингу зупинили їх і закликали залишатися на місці. Відео з Актобе вже з'явилося в Telegram-каналі "Раніше всіх".

Однак не скрізь протести проходять мирно. Між силовиками й мітингувальниками тривають сутички. Протести проходять в Алмати, Актобе, Актау і багатьох інших містах.

У Жанаозені активісти вже пред'явили владі вимоги. Протестувальники хочуть зміни режиму, проведення народних виборів акіму (місцевих адміністрацій) кожної області та міста. Також активісти вимагають повернення Конституції 1993 року.

Читайте також"Газовий майдан" у Казахстані: що відомо про протести по всій країні (фото, відео)Крім цього, учасники протестів виступають за те, що цивільні активісти не повинні переслідуватися владою і правити областю повинна людина "поза системою".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на тлі невтихаючих "газових" протестів у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків Прем'єр-міністра він постановив передати Смаїлову Аліхану Асхановичу.

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