На Саркозі наділи електронний браслет, що стало першим випадком для експрезидента

Політику, який був президентом Франції з 2007 по 2012 рік, буде дозволено виходити з дому тільки з 8:00 до 20:00.

На колишнього президента Франції Ніколя Саркозі встановили в його будинку електронний браслет, у зв'язку з вироком у справі про прослуховування телефонних розмов.

Як пише Le Monde, це безпрецедентний захід для колишнього глави держави.

Саркозі тепер дозволено залишати свій дім тільки з 8 ранку до 8 вечора - і до 21:30 щопонеділка, щосереди й щочетверга - дні, в які він присутній на процесі за підозрою в лівійському фінансуванні його президентської кампанії.

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Зазначається, що процедуру введено в дію після того, як 18 грудня 2024 року апеляцію Ніколя Саркозі до Верховного суду Франції в так званій справі про прослуховування було відхилено, що зробило остаточним його вирок у вигляді одного року тюремного ув'язнення, заміненого на електронний моніторинг.

Саркозі "продовжує оскаржувати суть вироку", повідомила його адвокат Жаклін Лаффон, додавши, що він передасть справу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) "до кінця місяця". Однак ця передача не завадить виконанню вироку.

Наразі колишній глава держави перебуває три дні на тиждень у паризькому суді, де з 6 січня і до 10 квітня триває процес у справі про ймовірне лівійське фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року.

Незабаром після того, як було підтверджено його вирок у справі про прослуховування телефонних розмов, і до початку лівійського процесу Саркозі вирушив у відпустку з дружиною і дочкою на Сейшельські острови, чого він більше не зможе робити без запиту.

Зазначається, що він зможе негайно подати прохання про умовно-дострокове звільнення - а отже, і про зняття браслета - за дотримання певних умов, передбачених законом для осіб, старших за 70 років.

Висловлювання Саркозі про Україну

Раніше Саркозі заявляв, що Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО і Європейського Союзу. Він говорив, що для завершення війни потрібно "говорити з Путіним".

За словами експрезидента, є два рішення для припинення війни: знищення Росії та дипломатична дискусія.

"Але ми не збираємося знищувати другу за величиною ядерну державу світу, інакше світ ризикує скотитися до тотальної війни", - зазначав він.

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