За попередніми даними, слідів насильства на тілі моряка не виявили.

На судні в територіальних водах Єгипту виявили мертвим моряка з Одеси, 1956 року народження.

Як повідомив УНІАН морський юрист Микола Гольбін, трагедія сталася наприкінці минулого тижня на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal.

За його словами, слідів насильницької смерті на тілі моряка не виявлено.

"Попередньо, причина смерті - природня", - сказав юрист.

Читайте такожУ Бермудському трикутнику знайшли "корабель-привид" з двадцятьма мерцями

Він уточнив, що надзвичайна подія сталася, коли судно знаходилося в територіальних водах Єгипту.

Як раніше повідомляв УНІАН, український моряк помер в Аденській затоці на судні Thorn1, яке стояло на рейді в порту Джибуті. МЗС України займалося питанням його репатріації.

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що аварійний корабель грецької компанії з українським екіпажем прямував з Туреччини до Індії для утилізації. У складі екіпажу десять українців. За словами дипломата, загинув український інженер-електрик, в якого стався інсульт.

Автор: Лариса Козова