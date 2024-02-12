Європейці більше переймаються кібератаками, щміною клімату та ісламістами, аніж загрозою російського вторгнення.

Попри попередження європейських лідерів про зростаючу загрозу прямої війни Росії з НАТО, пересічні європейці за останній рік стали менше боятися РФ. Про це йдеться у доповіді "Мюнхенський індекс безпеки", представленій на Мюнхенській конференції з безпеки, пише DW.

Опитування населення, проведені восени минулого року, показують, що для жителів багатьох країн Заходу РФ більше не очолює список загроз. "Майже всі індикатори, пов'язані з війною Росії проти України, впали, включаючи (загрозу) використання ядерної зброї агресором та перебої у постачанні енергоносіїв", – сказано в доповіді.

Особливо ці зміни помітні у Німеччині. За рік у сприйнятті німців Росія опустилася із першого місця у списку головних загроз аж на сьоме місце. Натомість перші місця посіли такі загрози як "масова міграція внаслідок воєн та зміни клімату", "радикальний ісламський тероризм" та "кібератаки". Схожі настрої панують у Франції, а в Італії Росія опинилася аж на 12 місці у списку головних загроз.

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У США Росія посідає четверте місце серед головних загроз: першу трійку складають "кібератаки", "поляризація суспільства" і Китай (третя позиція).

Осторонь від цієї тенденції стоять Велика Британія та Японія. Лише у цих двох країнах "глобального Заходу" Росія досі посідає перше місце у списку головних загроз.

Натомість в Китаї, Індії та Південній Африці населення ставиться до Росії як до союзника, а не до загрози. У Бразилії населення "не визначилося", ставлення до Росії там двояке.

Одночасно з цим опитування зафіксували зародження "втоми від України". В країнах групи G7 серед населення "падає громадська підтримка щодо продовження допомоги Україні, постачання важких озброєнь або введення подальших санкцій проти Росії".

Ставлення до Росії в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні у Фінляндії обрали нового президента. Александр Стубб поставив у центр своєї передвиборчої кампанії жорстку політику стосовно Росії та максимальну підтримку України. З цими ідеями він і здобув перемогу.

Також ми розповідали, що в Естонії почали активно готуватися до можливої війни з Росією. У лісах та на приватних угіддях країни вже встановлено "зуби дракона" та бетонні блоки.

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