Джерело видання розповіло, що Путін годинами переписував історію з 1997 року і намагався топити Макрона в довгих монологах. А президент Франції продовжував повертатися до сьогоднішніх проблем.

Під час тривалих переговорів президента Франції Еммануеля Макрона з його російським колегою Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України, той викладав претензії, висхідні до кінця холодної війни.

Про це повідомили Reuters на умовах анонімності два джерела в оточенні французького лідера. За їхніми словами Макрон був вражений тим, наскільки сьогоднішній Путін відрізняється від того, якого він приймав у літній резиденції на Французькій Рив'єрі 3 роки тому.

"(Путін) дав йому п'ять годин історичного ревізіонізму", - сказало одне з двох джерел, описуючи, як Путін виклав своє бачення того, що Захід порушив зобов'язання перед Росією, взяті в 1997 році, з приводу нерозширення НАТО за рахунок держав колишнього СРСР. Джерела повідомили, що Путін назвав цю угоду зрадою колишніх обіцянок Альянсу не розширюватися, хоча в НАТО заперечують, що коли-небудь давали подібні обіцянки.

"Він годинами переписував історію з 1997 року. Він топив його в цих довгих монологах. А президент (Макрон) продовжував повертатися до сьогоднішніх проблем", — сказало джерело.

На спільній прес-конференції Путін же говорив про зростаюче невдоволення тим, що він називає нездатністю Заходу прислухатися до проблем безпеки Росії.

"Ці більше п'яти годин переговорів змушують нас зрозуміти, наскільки сьогоднішній Путін відрізнявся від Путіна трирічної давності", — сказало джерело, яке було проінформоване про зміст переговорів Макрона і Путіна.

За словами другого джерела, після переговорів з Путіним Макрон сказав своїй команді, що, коли він приймав його у Франції в 2019 році, кремлівський лідер здавався "менш жорстким і менш зосередженим на історії", ніж цього разу.

Як повідомляв УНІАН, Макрон 7 лютого відправився в Росію, щоб спробувати знизити напруженість між Росією і західними державами через Україну. За результатами переговорів Макрон повідомив, що найближчі кілька тижнів будуть важливими для деескалації в Східній Європі.