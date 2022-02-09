Водночас у Путіна вкотре заявили, що нібито не побачили прагнень Києва виконувати Мінські домовленості.

У Кремлі оцінили візит французького лідера Еммануеля Макрона до Києва та зазначили, що начебто не почули від президента України Володимира Зеленського про готовність виконувати Мінські домовленості. Однак були й "позитивні сигнали".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформують РИА Новости і ТАСС.

Пєсков зауважив, що у Кремлі за підсумками прес-конференції Макрона та Зеленського побачили як позитивні сигнали, так і менш позитивні.

Водночас речник Путіна наголосив, що Москва так і не почула від українського лідера слів, що Київ готовий швидко зайнятися виконанням Мінських угод.

"Почекаємо далі, президенти зателефонують один одному і картина буде яснішою", - заявив Пєсков.

Читайте такожНАТО не відмовиться від політики прийняття нових країн у члени Альянсу - МакронНагадаємо, що переговори Зеленського та Макрона відбулися у Києві 8 лютого. Днем раніше французький лідер прибув у Москву для переговорів з Путіним.

У Києві Макрон заявив, що Мінські домовленості - це інструмент захисту суверенітету України. "Нам треба продовжувати методично і рішуче йти до кінця на шляху виконання Мінських домовленостей", - зазначив президент Франції.

Також він наголосив на необхідності розвитку широкого діалогу з усіх питань безпеки з інноваційним підходом. Макрон підкреслив, що цей діалог має створити новий безпековий оборонний порядок, який би влаштовував усіх на континенті.

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