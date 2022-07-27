Словенія буде надавати допомогу і буде дослухатися до усіх потреб України.

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словенії Таня Файон заявляє, що її країна вивчить запити України стосовно надання військової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Файон сказала під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

"Звичайно, до нас зверталися за додатковою військовою допомогою. Це те, що ми будемо обговорювати зараз, тому що ми тепер маємо новий уряд. Ми підготуємо новий пакет допомоги для України, тож це те, що буде обговорюватися протягом наступних декількох днів. Але я запевнила міністра, що Словенія буде надавати допомогу і буде дослухатися до усіх потреб України", - заявила Файон.

Вона сказала, що у Словенії пишаються мужністю і рішучістю українського народу.

"Ми рішуче засуджуємо агресію Росії. Це створює серйозну загрозу не тільки для України, це створює загрозу для усього міжнародного порядку, який ґрунтується на міжнародному праві. Ми повністю підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України у межах міжнародно визнаних кордонів", - заявила вона.

"Попри невеликий розмір нашої країни з населенням приблизно 2 мільйони осіб, тим не менше, ми продовжуємо надавати допомогу. Ми надаємо понад 8 млн євро допомоги і ми також дізналися, чим ще ми можемо допомогти Україні і її громадянам у майбутньому", - сказала Файон.

Також вона додала, що її країна має досвід у питанні розмінування.

Своєю чергою, Кулеба повідомив, що сьогодні відбулася предметна робота про те, як Словенія надасть обладнання через механізм цивільного захисту Європейського Союзу, яке необхідне для цивільного розмінування в Україні.

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