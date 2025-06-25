За словами політика, Путін буде тестувати НАТО.

Російський диктатор Володимир Путін спробує напасти на країни НАТО. Таку думку висловив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік в інтерв'ю "Телеграф".

"НАТО значно, значно, значно сильніше за Путіна. Він має ядерні спроможності, але в нього немає багатодоменності, яку має НАТО, і немає потужностей п’ятого покоління, які має Альянс. Ви ж бачили нещодавно в Ірані, на що здатні технології п’ятого покоління. [Росіяни] не побачать, як наближаються F-35 чи бомбардувальники. Вони для них невидимі. Тож як у повітрі, так і в багатодоменному вимірі ми значно сильніші", - запевнив політик.

Водночас, як підкреслив Сандвік, Путін спробує це зробити і це буде "тактика салямі".

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"Він буде нас тестувати - через гібридні методи, через атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз. Він буде загрожувати підводній інфраструктурі. Це буде виклик, бо все це - нижче порогу війни. І це робиться для того, щоб нас роз’єднати, зробити слабшими у різний спосіб. Думаю, ми маємо дуже уважно стежити за енергетичним сектором, тому що Путін - експерт з енергетики. Він знає все про енергетичні ринки, особливо про нафту й газ", - попередив міністр.

За його словами, НАТО залежить від цього значно більше, ніж це усвідомлює, тому Путін буде намагатися маніпулювати енергетичними системами.

"Я думаю, це останній рубіж перед прямою війною або спробою випробувати нас, атакувавши й поставивши під сумнів Статтю 5 НАТО (про колективну оборону. - Ред.). Єдиний спосіб цьому запобігти - це стримування. Саме тому так важливо досягти 5% - і для того, щоб зміцнити стійкість наших громадянських суспільств, і щоб продемонструвати військову спроможність, і щоб показати: якщо він спробує кинути нам військовий виклик, ми відповімо всіма засобами", - підкреслив Сандвік.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може атакувати НАТО в найближчі 5 років. За його словами, наразі Україна стримує РФ, але попереду можуть бути нові загрози.

Зокрема Зеленський закликав Захід не зволікати, наголошуючи, що Росія вже планує нові військові кампанії.

"У будь-якому разі, Путіну потрібна пауза, йому потрібне скасування санкцій, йому потрібна навчена армія. І 10 років - це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія", - попередив глава держави.

Водночас видання The Telegraph писало, що Велика Британія вже має план перемоги у разі нападу РФ на країну. Армія Британії не лише вчиться на прикладі України, а й швидко переоснащується.

За словами експерта видання, британці на початку війни вчили Україну, як воювати, однак тепер військові самі вчаться в українців.

"Коли війна в Україні закінчиться і Путін погляне далі на захід, він побачить зовсім іншу картину, ніж у 2022 році. Британська армія знову буде готова дотримуватися поради великого генерала Сліма (талановитий британський воєначальник Другої світової війни - УНІАН): "Вдар іншого так швидко, як тільки можеш, так сильно, як тільки можеш, туди, де йому найболючіше, коли він не дивиться"", - наголосив автор матеріалу The Telegraph.

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