Роботи припиняються в очікуванні розв'язання питань, пов'язаних з конкурентами SpaceX.

NASA вимагає від компанії SpaceX Ілона Маска призупинити роботи за контрактом на розробку місячного посадкового модуля HLS Starship, який має висадити астронавтів на поверхню Місяця в межах програми Artemis.

Як повідомляє Reuters, роботи припиняються в очікуванні розв'язання питань, пов'язаних з конкурентами SpaceX.

"Робота над контрактом HLS була припинена доти, доки Рахункова палата США не ровзв'яже всі неврегульовані судові розгляди, пов'язані з цією закупівлею", - повідомили в космічному агентстві.

Що відомо про створення модуля

Призупинення відбулося за кілька днів після того, як Blue Origin і Dynetics, які теж претендували на контракт зі створення місячного посадкового модуля, але програли конкурс, опротестували вибір SpaceX як переможця, пише N+1.

Читайте такожЯпонський мільярдер подарує 8 квитків на політ до Місяця ракетою Ілона Маска - названо головні критерії відбору (відео)У 2019 році влада США оголосила, що у 2024 році американські астронавти вперше з часів програми "Аполлон" висадяться на місяць. Для прискорення розробки NASA віддало чимало елементів програми до рук приватних компаній. Зокрема, у 2020 році агентство оголосило три компанії-претенденти на контракт зі створення посадкового модуля для доставки людей і вантажів з орбітальної станції на поверхню Місяця. Ними стали SpaceX, Blue Origin і Dynetics.

Дві останні компанії запропонували проекти апаратів, розроблені "з нуля", а SpaceX вирішила використовувати для цього місячну версію Starship - другого ступеня однойменної надважкої ракети, що одночасно виступає як космічний корабель.

NASA зазначало, що планує вибрати до двох переможців, які отримають підсумкові контракти на розробку і перші місії. 16 квітня 2021 року агентство оголосило, що контракт на створення місячного посадкового апарату отримала SpaceX: компанія перемогла як за сумою - 2,9 млрд дол., так і за результатами технічного аналізу проектів.

На чому наполягають компанії-конкуренти

За півтора тижня після рішення NASA обидві компанії, що програли конкурс, - Blue Origin і Dynetics - оскаржили рішення агентства, звернувшись до Рахункової палати США.

Blue Origin обґрунтувало оскарження кількома факторами. Компанія вважає, що NASA некоректно розглянуло проекти Blue Origin і SpaceX, недооцінивши перший і не надавши значення недолікам другого.

Читайте такожSpaceX перенесла запуск першої місячної місії зі своєю ракетоюТакож Blue Origin зазначила, що NASA практично в останній момент змінило вагу розглянутих параметрів проектів і додало основне значення вартості контракту (це сталося через скорочення фінансування місячної програми).

Dynetics обґрунтувало своє оскарження рішення NASA тим, що агентство вже кілька місяців знало про те, що не отримає достатнє фінансування для цього конкурсу, а глава NASA ще в лютому заявив, що висадка астронавтів у 2024 році більше не виглядає реалістичною.

Також у своїх зверненнях Blue Origin і Dynetics звернули увагу на зниження конкуренції в місячній програмі через вибір SpaceX. Частково ці побоювання можуть бути пов'язані з попередніми рішеннями NASA. Раніше агентство доручило SpaceX запуск перших модулів навколомісячної станції Gateway і доставку вантажів на неї.

Коли контракт зі SpaceX зможуть продовжити

За кілька днів після того, як Blue Origin і Dynetics опротестували підсумки конкурсу, NASA звернулося до SpaceX з вимогою припинити всі роботи, пов'язані з контрактом, поки Рахункова палата розгляне ситуацію і винесе своє рішення про коректність підсумків конкурсу.

Згідно з правилами, у Рахункової палати 100 днів на розгляд скарг. Таким чином, рішення буде винесено не пізніше, ніж 4 серпня.

При цьому призупинення розробки стосується саме місячної версії Starship, тоді як роботи за звичайною версією можуть тривати. Крім того, місячна версія Starship має не так багато відмінностей від основної. Таким чином, призупинення робіт навряд чи матиме істотний вплив на загальний термін розробки.

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Переклад: Катерина Комолова