Посадковий модуль SpaceX повинен доставити на поверхню супутника двох американських астронавтів, одна з яких стане першою жінкою на Місяці.

NASA обрало SpaceX для створення посадкового модуля HLS Starship, який висадить астронавтів на поверхню Місяця в рамках програми Artemis.

У прес-службі агентства повідомили, що компанія Ілона Маска отримала відповідний контракт на 2,89 млрд дол.

Читайте такожУ США провели успішні випробування ракети для польоту на Місяць (відео)У межах програми ракета Space Launch System повинна відправити на місячну орбіту корабель Orion з екіпажем з чотирьох осіб. Новому модулю належить доставити на поверхню супутника двох американських астронавтів, одна з яких стане першою жінкою, яка висадиться на Місяць, в історії.

Приблизно після тижневого дослідження поверхні посадковий модуль повинен буде повернути астронавтів назад на орбіту, а потім Orion - на Землю.

"NASА рулить!!",- прокоментував новину глава SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

Окрім SpaceX, на контракт NASA претендували також компанії Blue Origin і Dynetics.

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Переклад: Катерина Комолова