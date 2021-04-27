Проект спрямований на повернення людей на Місяць.

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса офіційно оскаржує контракт на 2,9 млрд дол на доставку людей на Місяць, який NASA уклала зі SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожІлон Маск обійшов найбагатшу людину планети в боротьбі за контракт з NASA

"Компанія Blue Origin заявила, що подала протест у федеральне урядове управління, звинувативши NASA в зміні пріоритетів", - пише агентство.

Що цьому передувало

NASA на початку квітня 2021 року уклало зі SpaceX контракт на будівництво космічного корабля для доставки астронавтів на місяць вже в 2024 році.

Проект спрямований на повернення людей на місяць вперше з 1972 року.

"NASA здійснило помилкове придбання програми Human Landing System і в останню хвилину змінило пріоритети", - заявили в Blue Origin.

"Їхнє рішення усуває можливості для конкуренції, значно звужує базу поставок і не тільки затримує, але і загрожує поверненню Америки на Місяць. Тому ми подали протест", - додали в компанії.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку повинні покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом. З початку року SpaceX провела вже 13 запусків в інтересах Starlink, довівши орбітальне угруповання до 893 апаратів, і до кінця цього року компанія Ілона Маска планує виконати ще два запуски. Тобто, до кінця року у SpaceX буде без малого 1000 супутників Starlink.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

2 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що SpaceX планує запустити ракету з цивільним екіпажем.

Джефф Безос: що потрібно знати

Джефф Безос очолював Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році.

Він займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі. Його статок оцінюється в 196,2 млрд доларів.

У серпні 2020 року Джефф Безос став першим мільярдером в історії, чиї доходи досягли 200 млрд доларів, але незабаром знову знизилися. За даними Forbes, за минулий рік статки мільярдера збільшилися на 67,5 млрд доларів.

3 лютого 2021 року стало відомо про те, що Безос вирішив залишити посаду гендиректора організації в третьому кварталі 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко