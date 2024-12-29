За словами західного чиновника, збільшення кількості гібридних атак Росії зросла через допомогу НАТО Україні.

Є "реальна перспектива" того, що нетрадиційний напад РФ на НАТО, до прикладу, диверсія або підпал, призведе до "значних" жертв. Про це заявив Джеймс Аппатурай, який оновлює стратегію НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни, в інтерв'ю Sky News.

За його словами, країни-члени НАТО мають краще домовлятися між собою та з Москвою про те, який рівень бойових дій в "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, серед якої застосування військової сили.

Аппатурай наголосив, що 32 країни-члени альянсу вже опинилися у ситуації "жаби, що кипить", коли можливі російські гібридні атаки по всій Європі, США та Канаді опиняються на рівні, який ще 5 років тому здавався б "абсолютно неприйнятним".

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Зокрема зросла кількість "кінетичних" інцидентів, а саме перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії проти будівель та закладання вибухових пристроїв у вантаж літаків після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні у 2022 році.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", - підкреслив експерт.

За словами Аппатурая, збільшення кількості атак стало відповіддю РФ на військову підтримку України з боку західних держав. Також у Росії вважають, що Захід налаштований антиросійськи, що, як зауважив експерт, не відповідає дійсності.

"Ця частина правдива. Їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає все гірше", - зазначив він.

Коли в експерта запитали, чи не думає він, що можлива гібридна атака РФ може перетнути межу, яка спонукатиме НАТО застосувати колективну відповідь за статтею 5 та розпочати війну з Росією, він відповів:

"Як я вже казав, одна з таких атак може прорвати цей поріг. Що мене справді турбує, так це те, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі".

Аппатурай додав:

"Зараз ми бачимо те, що було б абсолютно неприйнятним п'ять років тому, але ми до цього вже звикли... І це дуже небезпечно. Тому ми хочемо встановити базову лінію зараз, потім запобігти ескалації, впоратися з нею, якщо вона станеться, але також працювати над деескалацією, не там, де ми є зараз, а там, де ми були багато років тому".

НАТО і РФ - останні новини

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що війська КНДР та Ірану у військовій формії російської армії на порозі НАТО є реальним сценарієм. За його словами, Альянсу варто розглядати ризики появи гібридних загроз на своїх кордонах, а тіньовий флот РФ, який здійснює диверсії щодо кабелів - не єдина така загроза.

Водночас генеральний секретар альянсу Марк Рютте наголосив, що НАТО посилить військову присутність в Балтійському морі після того, як між Естонією та Фінляндією було перерізано підводні лінії електропередач й інтернет-кабелі. Відомо, що в цьому інциденті підозрюють російський танкер, який мав на борту шпигунське обладнання.

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