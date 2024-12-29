Зараз саме той момент, який потребує "сильних рішень та сильних дій", додав очільник ОП.

Війська Північної Кореї або Ірану у військовій формії російської армії на порозі країн НАТО – цілком реальний сценарій, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як зазначив очільник ОП, Альянсу слід розглядати ризики появи гібридних загроз на своїх кордонах, а тіньовий флот РФ, який здійснює диверсії щодо кабелів - не єдина така загроза.

"Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР або ж іранських проксі – це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз. Військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг про це подумати раніше?" – заявив Єрмак.

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Безкарність породжує вседозволеність, зараз саме той момент, який потребує "сильних рішень та сильних дій", додав очільник ОП.

Війська КНДР на війні проти України - важливі новини

Раніше в Силах Спеціальних Операцій ЗС України розшифрували іншу частину записів північнокорейського солдата, який був ліквідований у Курській області РФ. З'ясувалося, що він вітав іншого солдата з днем народження.

Крім того, військовослужбовець Кирило Сазонов розповів, що солдати КНДР вбивають себе, щоб не потрапити в полон ЗСУ. Він вважає, що це пов'язано зі страхом репресій проти їхніх сімей у Північній Кореї.

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