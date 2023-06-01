Для цього Альянс застосує спеціальну систему спостереження.

НАТО контролюватиме небо над Молдовою під час візиту європейських лідерів до країни. Як повідомляє у своєму матеріалі Reuters, понад 40 західних чиновників візьмуть участь у цьому з’їзді.

Місія буде здійснюватися системою спостереження Альянсу з бортовими системи попередження та контролю (AWACS). Згідно з інформацію у відповідній заяві НАТО, вона буде працювати над місцем проведення саміту до п’ятниці.

"AWACS НАТО може виявляти літаки, ракети та безпілотники на відстані сотень кілометрів, що робить їх важливим засобом раннього попередження", — заявила речник НАТО Оана Лунгеску.

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Представники 27 держав-членів ЄС та 20 інших країн Європи відбудеться у замку Мімі, Булбоака, що неподалік від України. Відстань до кордону складає всього 20 кілометрів.

"Присутність цих лідерів у нашій країні є чітким сигналом того, що Молдова не самотня, а також наша сусідка Україна, яка протягом року і трьох місяців протистоїть варварському вторгненню Росії", — заявила президент Майя Санду.

Основна увага зустрічі буде зосереджена Україні, адже, як відзначає Reuters, Київ готується до контрнаступу з використанням нещодавно придбаної західної зброї. Однак відповідну підтримку нададуть і Молдові.

Джерело також додає, що на саміт запрошено президента України Володимира Зеленського.

Зустріч європейських лідерів на саміті у Молдові: що відомо

На минулих вихідних стало відомо, що Молдова скасує потяги з Європи та міжнародні рейси через проведення саміту у країні. Вліт до країни можливий лише для бортів офіційних осіб – решті вхід у повітряний простір заборонений.

Також Молдова у період з 25 травня по 2 червня проводить міжнародні навчання з протиповітряної оборони. У тому числі для забезпечення безпеки візиту іноземних високопосадовців.

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