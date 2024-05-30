Глава МЗС Чехії закликав НАТО виробити надійну стратегію проти Росії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає за необхідне розробити "надійну" загальну стратегію НАТО щодо Росії.

"Ми живемо у світі, де кремлівський цар повірив у свої імперські мрії - мрію про найкращу у світі армію, мрію про те, що він може робити все, що забажає, без будь-яких наслідків", - написав він у Twitter.

Ліпавський нагадав, що 2014 року агенти ГРУ підірвали склад боєприпасів біля чеського села Врбетіце, внаслідок чого загинули два громадянина Чехії. А чотири роки потому, у 2018 році ті самі агенти спробували вбити Сергія Скрипаля та його доньку за допомогою "Новачка" в Солсбері.

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"І точно так само, як Кремль поводиться зі своїми ворогами за кордоном, він поводиться зі своїми власними людьми. Тільки згадайте всі підлі вбивства опозиційних політиків або критиків режиму", - зазначив Ліпавський.

Він підкреслив, що російське керівництво йде стопами радянської імперії.

"Зрештою, давайте не будемо забувати, що Путін оголосив розпад Радянського Союзу "найбільшою геополітичною катастрофою століття", - нагадав він.

"Постійна гібридна війна. Кібератаки. Отруєна брехнею пропаганда. Шпигунство під дипломатичним прикриттям. Росія сіє насіння хаосу по всьому світу. Я пропоную виробити надійний стратегічний підхід до Росії. Тому що тільки сильне НАТО може стати протиотрутою від цього хаосу", - підкреслив Ліпавський.

У Празі 30-31 травня проходить неформальна зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Ян Ліпавський - заяви

Раніше глава МЗС Чехії заявив, що Збройні сили України отримають перші снаряди в рамках "чеської ініціативи" вже в червні. За його словами, обсяг поставок буде між 50 і 100 тисячами на місяць.

Раніше Ліпавський також прокоментував удар РФ по Епіцентру в Харкові, зазначивши, що ця атака наочно демонструє, чого варті російські пропозиції про перемир'я.

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