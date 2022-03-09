За словами представників сил США в Європі, цей крок спрямований на стримування агресії і заспокоєння союзників по НАТО.

США посилює ППО Польщі. У країну переводяться ракетні комплекси Patriot для протидії будь-яким загрозам з боку Росії.

Як повідомляє CNN, дві ракетні батареї Patriot направляють до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США і НАТО під час триваючого вторгнення Росії в Україну.

За словами представників сил США в Європі, цей крок спрямований на стримування агресії і заспокоєння союзників по НАТО.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

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