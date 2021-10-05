Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, як і Грузія. Правда, це не відбудеться найближчим часом.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції.
Столтенберг запевнив, що і Україна, і Грузія стануть частиною Альянсу.
"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються", - заявив генсек НАТО.
Читайте такожУ Орбана погрожують й надалі заважати вступу України до НАТОЗа його словами, членам НАТО необхідно нарощувати зусилля та зробити ще більше для країн, які прагнуть вступити в Альянс.
"Моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля та зробити більше для цих країн, які бажають вступити", - підсумував Столтенберг.
Курс України на вступ до НАТО та ЄС
21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".
У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Серед іншого, передбачається розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами.
У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору".
26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначено необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення повинен прийняти Альянс.