Єнс Столтенберг закликав союзників по НАТО докласти більше зусиль.

Україна стане членом Північноатлантичного альянсу, як і Грузія. Правда, це не відбудеться найближчим часом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції.

Столтенберг запевнив, що і Україна, і Грузія стануть частиною Альянсу.

"Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються", - заявив генсек НАТО.

Читайте такожУ Орбана погрожують й надалі заважати вступу України до НАТОЗа його словами, членам НАТО необхідно нарощувати зусилля та зробити ще більше для країн, які прагнуть вступити в Альянс.

"Моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля та зробити більше для цих країн, які бажають вступити", - підсумував Столтенберг.

Курс України на вступ до НАТО та ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Серед іншого, передбачається розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їх державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначено необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення повинен прийняти Альянс.

Автор: Анастасія Горбачова