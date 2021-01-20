Російський опозиціонер Олексій Навальний передав звернення зі слідчого ізолятора "Матроська тиша", куди його помістили після повернення в РФ на 30 днів.
Відповідна публікація з'явилася на його сторінці в Instagram.
"В принципі, дуже схоже на те місце, де я прокинувся кілька місяців тому. Невелика кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Правда, це ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг. Зате тут в тіло не встромляють голки з трубками і не підключають до мене дроти (принаймні поки). І ще говорять рідною мовою. Великий плюс", - написав він.
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Навальний підкреслив, що не шкодує про своє повернення до Росії.
"Інакше я вчинити не міг і в цьому немає ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний вибір. Я відмовляюся миритися з беззаконням, що твориться владою моєї країни. Я відмовляюся мовчати, слухаючи безсовісну брехню Путіна і його друзів, які загрузли в корупції", - додав він.
Що відомо про затримання Навального
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково«, але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
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