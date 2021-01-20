Російський опозиціонер перебуватиме під арештом у Москві до 15 лютого.

Російський опозиціонер Олексій Навальний передав звернення зі слідчого ізолятора "Матроська тиша", куди його помістили після повернення в РФ на 30 днів.

Відповідна публікація з'явилася на його сторінці в Instagram.

"В принципі, дуже схоже на те місце, де я прокинувся кілька місяців тому. Невелика кімната, з якої не випускають. Вікно, залізне ліжко. Правда, це ліжко без сервоприводу, що змінює положення спини і ніг. Зате тут в тіло не встромляють голки з трубками і не підключають до мене дроти (принаймні поки). І ще говорять рідною мовою. Великий плюс", - написав він.

Читайте також"Страх Путіна": у Байдена прокоментували затримання й арешт Навального

Навальний підкреслив, що не шкодує про своє повернення до Росії.

"Інакше я вчинити не міг і в цьому немає ні пафосу, ні жертовності, ні фаталізму. Повністю раціональний вибір. Я відмовляюся миритися з беззаконням, що твориться владою моєї країни. Я відмовляюся мовчати, слухаючи безсовісну брехню Путіна і його друзів, які загрузли в корупції", - додав він.

Що відомо про затримання Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково«, але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован