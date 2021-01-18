Про місце утримання опозиціонера розповіли його адвокати / фото REUTERS
Російського опозиціонера Олексія Навального, якого заарештували на 30 днів, відправили до слідчого ізолятора. Його утримуватимуть у СІЗО "Матроська тиша" у Москві.
Про це повідомив Фонд боротьби з корупцією на сторінці в Twitter.
Увечері Навального вивели з приміщення поліцейської дільниці і посадили в автомобіль, на якому його повинні відвезти в СІЗО. Про місце утримання опозиціонера розповіли його адвокати.
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Повернення Навального в Росію
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.
- Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але він був перенаправлений в "Шереметьєво".
- Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- Сьогодні суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
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