Сьогодні суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого заарештували на 30 днів, відправили до слідчого ізолятора. Його утримуватимуть у СІЗО "Матроська тиша" у Москві.

Про це повідомив Фонд боротьби з корупцією на сторінці в Twitter.

Увечері Навального вивели з приміщення поліцейської дільниці і посадили в автомобіль, на якому його повинні відвезти в СІЗО. Про місце утримання опозиціонера розповіли його адвокати.

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Повернення Навального в Росію

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння минулого літа.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але він був перенаправлений в "Шереметьєво".

Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Сьогодні суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: Денис Прядко