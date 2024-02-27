Пограбування сталося під час нічної зупинки в Британії. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний і частина речей була викрадена.

У Британії пограбували вантажівку, яка перевозила військовий одяг та спорядження для підготовки українських військових, повідомляє Міноборони Нідерландів.

"Під час перевезення з Нідерландів до Великої Британії було викрадено військовий одяг та спорядження. Речі призначалися для українських військовослужбовців, які проходять навчання у Великій Британії".

Зазначається, що речі було викрадено з цивільної вантажівки на минулому тижні. Пограбування сталося під час нічної зупинки в Британії. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний і частина речей була викрадена.

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У повідомленні зазначається, що місцева поліція розслідує інцидент.

Міноборони Нідерландів нагадує, що українські військовослужбовці проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс".

Програма Interflex у Британії - що відомо

У Британії працює проект Interflex – масштабні навчання для українських військових, до яких долучились 10 країн-союзниць. Інструктори Збройних сил Британії проводять теоретичні та практичні заняття з військовими ЗСУ, а також допомагають їм освоювати сучасну західну військову техніку та озброєння.

Протягом 2023 року Британія в рамках програми провела навчання для понад 30 000 українських новобранців та планує продовжити цю підготовку в рамках нещодавно підписаної 10-річної угоди про безпеку.

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