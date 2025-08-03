До 2030-х Китай може зрівнятися з США за ядерним потенціалом — і це стратегічний виклик для Заходу.

Китай трансформує свою ядерну стратегію: з інструмента стримування вона перетворюється на засіб залякування союзників США та просування амбіцій домінування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це йдеться у новій доповіді американського аналітичного центру Hudson Institute, яку опублікував Fox News.

За прогнозами аналітиків, до середини 2030-х років Китай може досягти ядерного паритету зі Сполученими Штатами, володіючи понад 1000 боєголовками, модернізованим арсеналом і повноцінною ядерною тріадою. Основна мета Пекіна — не ініціювання війни, а підрив довіри до американської "ядерної парасольки" серед таких країн, як Японія, Південна Корея та Філіппіни.

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У документі наголошується, що Китай активно використовує ядерну риторику, психологічний тиск та інформаційні кампанії, щоб схилити держави до стратегічної пасивності, зокрема у разі збройного конфлікту навколо Тайваню. Крім того, Пекін активно інвестує в новітні технології, зокрема гіперзвукові ракети та орбітальні системи удару.

Hudson Institute закликає США:

відмовитися від ілюзій щодо контролю над озброєннями з Китаєм;

перешкодити появі ядерної зброї в союзників, особливо в Японії;

посилити звичайні збройні сили в регіоні;

протидіяти інформаційним кампаніям китайського ядерного тиску.

У підсумку автори доповіді зазначають, що відповідь США та їхніх союзників має бути чіткою: посилення ядерного потенціалу Китаю не призведе до страху, а, навпаки, зміцнить рішучість, співпрацю та оборонні можливості демократичних держав регіону.

Протистояння США і Китаю - останні новини

Нагадаємо, що на тлі нової хвилі напруженості у відносинах Вашингтона з Москвою та Пекіном, у Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Китаю за його роль у підтримці російської військової машини.

Законопроєкт змусить адміністрацію президента Дональда Трампа ввести санкції проти китайських організацій, банків і керівників, які прямо чи опосередковано сприяли постачанню обладнання та компонентів для російського озброєння. Це включає ракети, безпілотники та боєприпаси, які Москва активно використовує у війні проти України.

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