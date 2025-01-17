Орбан заявив, що ЄС може знадобитися "кілька місяців", щоб змінити позицію щодо російських санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "настав час" для Європейського Союзу скасувати санкції проти Росії, тому що адміністрація Дональда Трампа готова почати "нову еру".

"Настав час викинути санкції у вікно і створити відносини з росіянами без санкцій", - цитує Bloomberg заяву угорського прем'єра.

При цьому Орбан заявив, що ЄС може знадобитися "кілька місяців", щоб змінити позицію щодо російських санкцій. За його словами, блок "має бути на стадії протверезіння", але він все ще "подвоює" санкції.

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ЄС запровадив уже 15 пакетів санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, які необхідно продовжувати кожні шість місяців. Чергове продовження, що вимагає одноголосного рішення 27 країн-членів, має відбутися до кінця січня, через 11 днів після інавгурації Трампа.

Віктор Орбан - заяви

Раніше Орбан заявив, що війна в Україні закінчиться у 2025 році. За його словами, або будуть мирні переговори, або одна з ворогуючих сторін знищить іншу.

У грудні Орбан заявив лідерам Європейського Союзу, що планує дочекатися інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, перш ніж продовжувати санкції проти Росії.

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