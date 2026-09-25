Зеленський розкрив, чи планує Британія знімати санкції з Усманова та Фрідмана

Також президент розкрив, чи планується запровадження нових санкцій проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський в розмові з журналістами розповів про результати зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

"Ми говорили про багато речей, про санкції в першу чергу. Я підняв питання щодо санкцій і щодо унеможливлення скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана. Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити, я йому дуже вдячний", – розповів Зеленський.

Він додав, що не підтримує компромісу ЄС щодо зняття санкцій з Усманова та Фрідмана. Водночас він наголосив на тому, що Захід планує й надалі вводити нові пакети санкцій проти Росії.

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"Вони запевнили, що з наступних трьох тисяч російських прізвищ не буде знято санкцій. І також запевнили, що це на три роки. І також, що вони будуть голосувати на наступні пакети. Дякуємо, підтримуємо, але тим не менш вважаю, що цей компроміс був зайвий", – наголосив Зеленський.

Зняття санкцій з російських олігархів: що відомо

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС домовилися про продовження санкцій проти 3000 фізичних та юридичних осіб РФ терміном на три роки. Водночас з цього списку виключили двох російських олігархів – Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Латвія до останнього виступала проти такого рішення. В Україні назвали це рішення "ганебним і необґрунтованим".

Видання EuroNews відзначало, що на тлі виключення з санкційного списку одразу двох росіян, європейські чиновники побоюються створення небезпечного прецеденту. Відзначається, що одним з ініціаторів такого рішення була Франція, яка намагалася домогтися звільнення двох її громадян, яких утримували в Азербайджані. Європейські дипломати вважають, що подібний прецедент може сприяти майбутнім санкційним рішенням через інші дипломатичні домовленості.

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