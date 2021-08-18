Судячи з обличчя біженця, він не особливо переживав щодо небезпеки такої подорожі.

Кадри спроби громадян Афганістану втекти із захопленої талібами країни, зачепившись за обшивку і зовнішні елементи літаків ВПС США вразили весь світ, а тепер з'явилося і відео "від першої особи".

На короткому ролику видно усміхненого чоловіка, що стоїть на стійці шасі літака, що злітає. Він махає натовпу, що вишикувався на злітно-посадковій смузі аеропорту Кабула після повалення міжнародно визнаного уряду країни.

Допускається, що він стоїть на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster, який евакуював за один політ близько 640 афганських біженців.

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Це ті люди, які протистояли "Талібану" або просто допомагали в цьому американським військовим.

Чи вижив автор відео - невідомо.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому люди не могли втриматися на літаку, що злетів, і просто падали з величезної висоти.

Евакуація українців з Афганістану: що відомо

Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українців афганського походження бажали покинути Афганістан, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан". Зараз найголовніше для цих українців - щоб вони дісталися до аеропорту Кабула.

Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, крім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Станислав Кожемякин