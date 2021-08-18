Кадри спроби громадян Афганістану втекти із захопленої талібами країни, зачепившись за обшивку і зовнішні елементи літаків ВПС США вразили весь світ, а тепер з'явилося і відео "від першої особи".
На короткому ролику видно усміхненого чоловіка, що стоїть на стійці шасі літака, що злітає. Він махає натовпу, що вишикувався на злітно-посадковій смузі аеропорту Кабула після повалення міжнародно визнаного уряду країни.
Допускається, що він стоїть на військово-транспортному літаку C-17 Globemaster, який евакуював за один політ близько 640 афганських біженців.
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Це ті люди, які протистояли "Талібану" або просто допомагали в цьому американським військовим.
Чи вижив автор відео - невідомо.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому люди не могли втриматися на літаку, що злетів, і просто падали з величезної висоти.
Евакуація українців з Афганістану: що відомо
Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українців афганського походження бажали покинути Афганістан, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан". Зараз найголовніше для цих українців - щоб вони дісталися до аеропорту Кабула.
Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, крім українців, евакуювати додатково іноземців.