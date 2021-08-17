15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III ВПС США благополучно евакуював за один політ близько 640 афганських біженців з аеропорту в Кабулі.

Про це повідомляє Defence One.

Як свідчить опубліковане фото зсередини Boeing, понад п’ять сотень людей розмістили разом в широкому відділенні C-17. Це вважається одним з найбільших показників перевезення громадян за майже 30 років експлуатації.

Літак належить 436 авіабазі в Делавері.

C-17 не збирався брати на себе таке велике навантаження, але через паніку місцевого населення Кабули забрати зі столиці Афганістану вирішили одразу понад півтисячі охочих.

Літак з біженцями уже успішно приземлився у пункті призначення.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Яна Ставська