У молдавському МЗС нагадали Москві її місце.

У Міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на нападки глави МЗС РФ Сергія Лаврова через так зване Придністров'я. Кишинів заявив, що "Лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", - цитує заяву молдовського зовнішньополітичного відомства видання NewsMaker.

Дипломати вказали, що Придністров'я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС, адже понад 70% товарів Тирасполь експортує до країн Євросоюзу.

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"Молдова - демократична держава, для якої свобода та повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", - заявили в МЗС Молдови.

Ситуація в Придністров'ї - останні новини

У так званому Придністров'ї провели "з'їзд депутатів", на якому було ухвалено звернення до РФ із проханням про захист від Молдови. Поплічники Кремля звинуватили Кишинів у геноциді та економічній блокаді.

Водночас Кишинів заявив, що Молдова залишається мішенню для РФ і тому очікує нових спроб Москви дестабілізувати ситуацію.

Пізніше глава МЗС РФ Сергія Лавров заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо придністровського врегулювання. Також він звинуватив Кишинів у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також у "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

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