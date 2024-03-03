Аналітики вважають, що РФ використовуватиме звернення невизнаного Придністров'я як трамплін для дестабілізації.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров використав дипломатичний форум в Анталії для просування наративів про Молдову, що створить умови для гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Молдови та запобігання її вступу до Євросоюзу.

Про це йдеться в огляді Інституту з вивчення війни (ISW). У відповідь на заклик до РФ невизнаного Придністров'я про "захист", Лавров заявив, що Молдова "йде по стопах Києва", повторюючи свої порівняння політики Молдови щодо Придністров'я з Україною до 2014 року.

Лавров стверджував, що Молдова дискримінує російськомовних, чинить "економічний тиск" на Придністров'я і блокує переговори у форматі "5+2" щодо придністровського конфлікту.

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ISW вважає, що Кремль використовуватиме звернення невизнаного Придністров'я як трамплін "для активізації гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ країни до ЄС і президентських виборів, які відбудуться цього року".

Придністров'я попросило захисту в Росії

Раніше в невизнаному Придністров'ї провели "з'їзд депутатів", на якому було ухвалено звернення до РФ із проханням про захист від Молдови. Самопроголошена "республіка" звинувачує Кишинів у геноциді та економічній блокаді.

Офіційний Кишинів заявив, що Молдова залишається мішенню для РФ і тому очікує нових спроб Москви дестабілізувати ситуацію.

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