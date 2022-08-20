Виручені кошти відправляться в інвестиційний банк JP Morgan з США.

У Гібралтарі пройде перший аукціон з продажу яхти російського олігарха, затриманої після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та подальших санкцій. Однак виручені кошти відправляться в американський інвестиційний банк, а не на допомогу нашій країні.

Як передає портал The Guardian, яхта Axioma належить мільярдерові Дмитру Пумпянському, колишньому генеральному директору і акціонеру "Трубної металургійної компанії" (ТМК). На олігарха наклали персональні обмеження через особисті зв'язки з Путіним.

Інвестиційний банк JP Morgan подав до суду на холдингову компанію олігарха Pyrene Investments. У позові йшлося про заборгованість у розмірі понад $20 мільйонів і порушення умов кредиту у зв'язку з санкціями. JP Morgan не може приймати виплати від Pyrene через обмеження. Тому представники банку звернулися до судів Гібралтару з проханням конфіскувати, а потім продати яхту.

"Axioma була заарештована після подачі адміралтейського позову до Верховного суду. Враховуючи, що продаж здійснюється з аукціону відповідно до постанови суду, адміралтейський маршал не може сказати, за яку суму передбачається продати судно або скільки людей виявили інтерес", — повідомив спікер Служби суден Гібралтару.

За словами організаторів аукціону, для огляду яхти прилетіли понад 30 осіб з різних куточків світу. Вони вважають, що можуть здійснити вигідну угоду.

JP Morgan не повідомив, чи планує віддати якусь частину виручених коштів на підтримку України. У банку лише відповіли, що збільшили допомогу біженцям з нашої країни з 5 до $10 мільйонів.

Нагадаємо, після введення санкцій яхти російських олігархів затримували в багатьох країнах. Наприклад, одну з них зупинили на Фіджі, а іншу — в порту Гамбурга.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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