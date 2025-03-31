Експерти кажуть, що для Трампа розширення в Арктиці може стати способом перепродажу дешевої енергії або купівлі мінералів і рідкоземельних металів у Росії.

У міру того, як зростають власні амбіції адміністрації Дональда Трампа в Арктиці та стосунки з президентом Володимиром Путіним, Москва прагне використовувати свої арктичні багатства та інтереси Америки.

Як пише The Washington Post, це їй потрібно для того, щоб лобіювати довгоочікуване пом'якшення санкцій і використовувати крижаний регіон як випробувальний полігон для відновлення зв'язків зі Сполученими Штатами.

Зазначається, що Росія, яка побачила можливість у підході Трампа, орієнтованому на бізнес, кинулася у відновлені переговори з американськими делегаціями з діловими пропозиціями, пропонуючи доступ до мінеральних запасів країни і спільних підприємств в Арктиці.

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Експерти кажуть, що для Трампа розширення в Арктиці може стати способом перепродажу дешевої енергії або купівлі мінералів і рідкоземельних металів у Росії. Співпраця з Росією також стала б способом запобігти зростаючому інтересу Китаю, який оголосив себе "майже арктичною державою" і будує власний криголамний флот для вивчення нових торгових шляхів.

Для Росії це можливість отримати доступ до технологій СПГ, яких у неї немає, і відродити деякі з її основних джерел доходу, яким заважають санкції після вторгнення в Україну. Російський економіст і експерт з Арктики Владислав Іноземцев сказав:

"Коли справа доходить до Арктики, Росія може багато чого запропонувати. Це також те, що Росія не може повністю розвинути самостійно".

Він припустив, що Трамп міг би укласти угоду з Росією, дозволивши Сполученим Штатам брати участь у розробці проєктів СПГ у Росії, а потім надавши їм частку газу для перепродажу третім країнам.

Зазначається, що однією з можливих домовленостей може бути те, що Сполучені Штати виступлять як посередник під час продажу російського газу в Європу.

У цьому сценарії, вважає Іноземцев, Трамп може підштовхнути Європу до відновлення імпорту російського трубопровідного газу, в той час як Москва, своєю чергою, компенсує США часткою арктичного скрапленого газу, який вона потім зможе постачати до інших країн із вищим прибутком.

"У Росії є вигідні пропозиції для США, якщо США, у свою чергу, чинитимуть тиск на Європу", - сказав Іноземцев.

На його думку, Сполучені Штати могли б виконати свої газові контракти з Європою, продаючи їм перемаркований російський газ із трубопровідної мережі, а потім продавати свій власний СПГ в інших місцях.

Зазначається, що крім газу, російська Арктика заповнена рідкоземельними металами, інтерес до яких адміністрація Трампа публічно висловила. Арктика також багата на цінні мінерали і метали, як-от літій, нікель і алюміній, ключові ресурси для високотехнологічних галузей, поновлюваної енергетики та оборони.

Старший науковий співробітник Арктичного інституту в Москві Павло Дев'яткін сказав:

"Це ключова річ, яку Росія може запропонувати крім видобутку енергоносіїв".

Він стверджує, що Москва розглядає співпрацю зі Сполученими Штатами в Арктиці не з суто економічного погляду, а як дипломатичний інструмент для відновлення зв'язків і глобального статусу з меншими геополітичними перешкодами.

Заінтерсованість Трампа в Арктиці

Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що Арктика перебуває на першому місці в списку пріоритетів Америки, і підтвердив своє бажання отримати Гренландію, данську територію. У своєму виступі з Мурманська, в російській Арктиці, Путін позитивно відгукнувся про ці плани, назвавши "глибокою помилкою ставитися до цього як до якоїсь безглуздої балаканини".

Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, який переправляв повідомлення з Вашингтона до Москви, припустив, що США і Росія "думають про те, як інтегрувати свою енергетичну політику в Арктиці" і "ділитися морськими шляхами, можливо, відправляти СПГ до Європи разом", маючи на увазі скраплений природний газ.

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