Закохані не сумують через хвилю хейту на їхню адресу та запевняють, що люблять один одного.

Одна з найбільш незвичайних TikTok-пар оголосила про заручини. 24-річного Корана Маккейна та 61-річну Шеріл МакГрегор поєднала любов до танців.

Про це пише видання The Sun.

Пара познайомилася, коли Корану було всього 15 років, але разом вони з минулого року.

"Я не відчуваю великої різниці у віці між нами. У Шеріл дуже молода душа і серце. Найбільшою помилкою є припущення хейтерів, що я використовую її або чекаю, коли з'явлюся в її в заповіті. Це не так", – розповів хлопець.

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"Не треба судити книгу по обкладинці. Ці люди говорять дурницю. Ми танцюємо і поширюємо позитивні вібрації. Ми робимо багато хорошого, я не дозволю ненависникам перемогти. Я ставлюся до нього добре, він ставиться добре до мене. Кому яка справа?",- зазначила Шеріл.

Пара часто публікує запальні відео в соціальній мережі TikTok.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31-річна британська актриса, зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Емма Уотсон прокоментувала чутки, що нібито планує найближчим часом заручини зі своїм хлопцем.

З цього приводу Емма звернулася до шанувальників окремим повідомленням. Свої "заручини" дівчина спростувала, пояснивши, що поширенням, а потім запереченням такої інформації таблоїди тільки шукають переглядів і працюють на "кліки".

Автор: Анастасія Горбачова